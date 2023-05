Latina L’artista Morgana Rosano arriva al Salone del Libro di Torino

Leggi su temporeale.info

(Di mercoledì 17 maggio 2023)– Diffondere la passione per la danza tra i più piccoli per poterli stimolare e avvicinare ad un’arte che da sempre è considerata un vero e proprio elisir del buonumore. É con questo obiettivo che, ideatrice del canale Youtube per bambini “& Mirko” e autrice di “& Mirko e il L'articolo Temporeale Quotidiano.