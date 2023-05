Latina Corruzione | arresti Castriota e Ferraro | in azione gli ispettori del Ministero | Coscione all’attacco

... così comune in AmericaHa tutte le caratteristiche di un caso del genere. L'ufficio del vice - procuratore è mai intervenuto o ha scoperto altri casi diprima del suo L'opinione ...Secondo l'accusa l'ex capo dello stato avrebbe ricevuto 12 milioni di dollari dalla società di costruzioni brasiliana Odebrecht, coinvolta in un maxi scandalo diin America. ......in atti giudiziari ed induzione indebita a dare o promettere utilità. Il Riesame ha ... oggetto di un'inchiesta che aveva portato il gip del Tribunale dia porre sotto sequestro una ...

La decisione - Corruzione al tribunale di Latina, passa ai domiciliari la giudice calabrese Giorgia Castriota LaC news24

Il presidente dell'Ecuador Guillermo Lasso, facendo uso dei poteri garantiti dalla Costituzione, ha firmato un decreto di scioglimento del Parlamento mentre era in corso un processo di impeachment ai ...Quito, 16 mag (Prensa Latina) Questo processo politico contro il presidente dell'Ecuador, Guillermo Lasso, cerca di vendicare il popolo e salvare la patria. Lo ha detto oggi la deputata Viviana Veloz, ...