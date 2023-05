Il gruppo ha registrato un fatturato trimestrale di 92 milioni, in aumento del 39% sul 2022 Ricavi in forte crescita nel primo trimestre 2023 per, gruppo del settore dei viaggi finito l'anno scorso sotto i riflettori per la vicenda delle indennità ricevute in modo indebito in Svizzera durante la pandemia . Il gruppo, che ha le ...Ricavi in forte crescita per: nel primo trimestre la societ attiva nel settore dei viaggi online con sedi ad Amsterdam e a Chiasso ha visto il fatturato salire (su base annua) del 39% a 92 milioni di euro (90 ...Il portalestima che i prezzi per i voli nazionali siano cresciuti anno su anno dal 31 al 34 per cento. Per le tratte internazionali si tocca il 45%, prenotando adesso per luglio. ...

Lastminute.com archivia lo scandalo Covid: utili e indennità rimborsate Il Sole 24 ORE

