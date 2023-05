L’arma che fa comodo alla politica

Leggi su panorama

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Minacciare di trascinare in giudizio chi scrive di te è un deterrente che funziona. Tenere sotto ricatto dellai giornalisti non dispiace e dunque il Parlamento si guarda bene dal cambiare le cose, perché il risentimento nei confronti della categoria di cui faccio parte è bipartisan. Quindici anni fa venni condannato per aver osato pubblicare un articolo in cui un parlamentare raccontava dello scontro in atto fra Procura di Palermo e Arma dei carabinieri. All’epoca ero direttore di Panorama, e annunciai ai lettori che per la giustizia ero da considerare un pregiudicato, in quanto la sentenza a una pena di quattro mesi di carcere era divenuta definitiva. La storia iniziò a margine del processo Andreotti, quando Lino Jannuzzi raccontò sulle pagine del quotidiano da me diretto lo scontro in atto fra pm e uomini della Benemerita, sullo sfondo della trattativa ...