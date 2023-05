L' altra battaglia di Zelensky Uno spazzacorrotti sui miliardi destinati all' Ucraina

(Di mercoledì 17 maggio 2023) L'arresto per corruzione del capo della Corte suprema mostra nuovamente il fianco debole ucraino. Al G7 che discute di ricostruzione, il presidente dovrà rassicurare donatori e finanziatori sulla capacità di contrastare le malversazioni e gestire le imponenti somme di denaro che arriveranno a Kiev. Ma anche l'Ue che l'può essere uno stato membro

Sul campo digli ucraini riferiscono di aver riconquistato altri 500 metri nellasimbolo di Bakhmut. Dopo l'appello di Zelensky ieri al vertice del Consiglio d'Europa a Reykjavik

