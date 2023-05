L' allarme Onu | Entro 5 anni nuovo record di riscaldamento climatico

Tuttavia, l'OMM sta lanciando l'che supereremo temporaneamente il livello di 1,5 gradi con frequenza crescente", ha dichiarato il segretario generale dell'OMM, Petteri Taalas."Si prevede che ...... che ha già superato la soglia di. Anche l'Alento e l'Osento sono in 'codice rosso' nella ... 17 maggio 2023 Gallery correlate Ambiente, un rapportorivela che più di 600mila persone sono... ...... ma non si sono sentite grida dida Roma. Anche nei confronti di Hong Kong e del Venezuela ... come quella ambientalista e green, quella sanitaria e quella degli obiettiviper il 2030, che ...

Allarme Onu: forse è l'anno più caldo di sempre TGLA7

Torna El Nino L'aumento della temperatura già notato in questi anni non si fermerà qui, dunque. Campanelli d'allarme sono gia' arrivati il mese scorso con temperature come quelle solitamente ..."Le temperature medie globali sono destinate a continuare a salire, portandoci sempre più lontani dal clima a cui siamo abituati", avvisa ...