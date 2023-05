“Lady Diana temeva di morire in un incidente d’auto” | l’inquietante previsione della ‘Principessa triste’

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Un fondo di tristezza ha sempre accompagnato la Principessa. Un’espressione dolce e nostalgica. Troppo profonda.aveva previsto la sua morte. Era molto preoccupata:che qualcuno organizzasse un falsoper eliminarla. Ma quel qualcuno aveva un nome e cognome: il principe Carlo. Lo aveva confidato al suo avvocato Victor Mishcon due anni prima dinel 1997. Lui aveva raccolto degli appunti: il Mishcon Note. Solo il giorno dopo l’in cuiperse la vita lo consegnò alla polizia britannica. Una storia poco conosciuta, riemersa clamorosamente con la docuserie TheInvestigations non ancora disponibile per lo streaming in Italia ma che il Daily Beast ha ...

Impossibile non pensare alla tragica morte dicoinvolta in un incidente d'auto a Parigi nel 1997, al culmine di un inseguimento da parte dei paparazzi.Una dinamica che evoca il tragico destino in cui perse la vita la madre di Harry,, 26 anni fa. L'incidente è avvenuto dopo che Meghan e Harry avevano partecipato a una cerimonia di ...Meghan Markle e Harry d'Inghilterra, lei rifiuta di dargli un bacio… - guarda I FANTASMI - Subito il pensiero corre alla madre di Harry, morta per un incidente d'auto nel tunnel ...

Kate Middleton come Lady Diana: il dolcissimo gesto in strada conquista il mondo Velvet Style

Un drammatico incidente d'auto per Harry e Meghan Markel: erano inseguiti dai paparazzi come Lady D ...Home Adn Kronos Harry e Meghan, sfiorato “incidente catastrofico”: erano in fuga dai paparazzi Inseguiti dai paparazzi a New York, il principe Harry, la moglie Meghan Markle e la madre di lei hanno ri ...