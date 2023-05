L' addio di Fazio e le mosse del super manager | chi c' è dietro lo strappo

Specie da quando, nelle ultime 24 ore, il neo amministratore delegato di viale Mazzini Roberto Sergio ha rivelato che sarebbe stato antieconomico oltreché stupido liberarsi di; e che il 25 ...Nell'intervista poi coglie l'occasione per commentare l'di Fabiodalla Rai: 'È una perdita per la Rai ma non per i telespettatori, per fortuna, che lo troveranno su un'altra rete. C'è ...Dobbiamo fare l'elenco di quanti programmi applauditi da valanghe di telespettatori hanno poi conosciuto l'oblio Leggi anchevia dalla Rai, nuovo editto bulgaro L'diè una ...

Fabio Fazio ha firmato un contratto quadriennale con la Warner Bros e guadagnerà una cifra molto elevata. Ecco quanto.Barbara D’Urso pronta all’addio a Mediaset Dopo la rottura tra Fabio Fazio e la Rai, le voci di una possibile fine del rapporto tra la popolare conduttrice e il Biscione tengono banco da un paio di ...