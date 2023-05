“La versione di Anita” | l’edizione integrale del documentario al cinema

Uscirà al cinema il 1° giugno distribuito da Exit Media l'edizione integrale del documentario Ladi, diretto da Luca Criscenti. Prodotto da Land Comunicazioni e Zapata Filmes, con il contributo di Emilia - Romagna Film Commmission, Rai Documentari e Ibermedia, il film è una ...... oltre a "parlare" siciliano, include alcune di quelle gag aggiunte nellacinematografica ... Loredana Marino, Nino Signorello, Enrico Pappalardo, Giuseppe Brancato eIndigeno. Scene ...Maryland: Trailer del film,originale Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV:... un film di Carlo Verdone, con Carlo Verdone, Margherita Buy,Caprioli, Antonio Catania, ...

La versione di Anita, un doc accattivante che racconta con originalità l'eroina dei due mondi MYmovies.it

Cinema Dal 1° giugno al cinema "La Versione di Anita" di Luca Criscenti, documentario su Anita Garibaldi - CorriereQuotidiano.it - Il giornale delle Buone Notizie ...Criscenti racconta Anita Garibaldi come fosse una donna di oggi. Una rappresentazione piacevole e utile per le nuove generazioni. Da giovedì 1 giugno al cinema.