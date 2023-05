La “verità su Mediaset e Barbara d’Urso” | parla Davide Maggio

Leggi su biccy

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Sue il suo rapporto conhannoto tutti, fuorché i diretti interessati. Qual è la? In tempi non sospetti Dagospiava di ridimensionamento in previsione di un contratto non rinnovato, poi è stato Pipol ad avanzare l’ipotesi di cambio di casacca grazie alla pace fatta col manager delle star. “Lucio Presta potrebbe essere la chiave di accesso diin Rai“, hanno scritto. Nei giorni scorsi TvBlog ha riportato indiscrezioni che volevanorifiutare il rinnovo conper dedicarsi alle piattaforme. “Secondo le indiscrezioni che abbiamo avuto modo di captare, e in seguito di appurare, per lei si potrebbero aprire le porte di quelle che ora sono chiamate ...