La tracotanza del ristoratore e la democrazia dello stecchino

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Fino a tutti gli anni ‘60 del secolo scorso non stava né in cielo né in terra che unfacesse il simpaticone con i clienti e li trattasse da pari, scambiando battute e facendo spallucce o magari sbuffando se quelli si lamentavano del piatto venuto male o della posata sporca. Come mai ora, e appunto da qualche decennio, invece succede? È semplice: perché la plebe ha avuto accesso a una realtà, la ristorazione, che a essa era preclusa. Certo, nella bettola settecentesca umida di fiati il bifolco con il grugno affondato in una scodella di zuppa era pari all’oste che gliela serviva, e se qualcosa non andava per il verso giusto tutt’al più finiva con un conto pagato a metà o con una scazzottata, appunto, tra pari. Non così nei saloni fasciati di legni illustri in cui si apparecchiava per i signori. Lì, nella giornata storta, il roast beef che dispiaceva anche ...