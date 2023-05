La strana storia dello stupro che era un tradimento | una ragazza accusa un barista e finisce indagata per calunnia

Leggi su open.online

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Un ragazzo che gestisce il bar dei genitori della cugina dellacon cui è fidanzato vieneto diproprio dalla cugina. Ma il tribunale di Milano e la giudice Fiammetta Modica lo assolvono. E segnalano proprio la cugina per l’ipotesi di. Laraccontata dal Corriere della Sera comincia nel novembre 2021. Ladenuncia ilper averla forzata a un rapporto sessuale nel bagno del bar chiuso dopo mezzanotte. E di averle lasciato per sfregio 40 euro nella borsetta, come se fosse una prostituta. La versione delLa versione delè differente: «Mi faceva la corte da un po’ ed è vero che siamo stati assieme, aveva bevuto e non escludo ciò possa aver contribuito a farle ...