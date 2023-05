La Sirenetta | Alan Menken svela perché il brano ' Le Figlie di Tritone' è stato cancellato

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 17 maggio 2023), storico compositore del film animato de La, ha spiegato la scelta di rimuovere uno dei brani più celebri dal live action Disney. Arriverà tra pochi giorni nelle sale La, nuovo live action Disney questa volta basato su uno dei film animati più celebri di sempre. Come già annunciato in passato ci saranno dei cambiamenti rispetto al materiale di partenza, soprattutto per quanto riguarda le canzoni. Il"Ledi" ècompletamente rimosso dal film e a motivarne la scelta ci ha pensato il compositore. "Penso che il processo iniziale fosse che non avessimo bisogno di questa canzone in questa nuova versione. Volevamo che il film iniziasse con un feeling ...