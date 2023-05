La scuola di Novate non riapre | ci si rivede in classe soltanto a settembre

(Di mercoledì 17 maggio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Laprimaria Montessori di via Cornicione asolo a: prorogato sino alla fine dell’anno scolastico il provvedimento che ha stabilito la chiusura temporanea delladopo gli eventi che, lo scorso 9 maggio, avevano imposto il trasferimento degli studenti in altre strutture scolastiche della città per dare l’avvio ad alcuni lavori ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Doveva rimanere chiusa solo una settimana, invece, gli alunni di via Cornicione diMilanese potranno tornare nelle proprie classi solo a settembre. Troppi lavori da affrontare ...della...Una decisione difficile da prendere ma doverosa per la sicurezza dei bambini: ladi via Cornicione diMilanese verrà chiusa per alcuni giorni per far fronte a interventi strutturali urgenti. Chiusa laMontessori Una problematica che era emersa già nei giorni ...PALINSESTO MAGGIO TESTORIANO Sabato 6 maggio TESTORI TORNA AAzione pubblica con i ragazzi delle terze medie diMilanese Regia di Andrea Carabelli È la restituzione pubblica del ...

Proroga chiusura temporanea scuola Montessori Comune di Novate Milanese

La scuola chiusa per lavori urgenti e gli alunni trasferiti in altri plessi: ora la comunicazione che il plesso riapre a settembre ...Una decisione difficile da prendere ma doverosa per la sicurezza dei bambini: la scuola di via Cornicione di Novate Milanese verrà chiusa per alcuni giorni per far fronte a interventi strutturali urge ...