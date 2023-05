La Roma lancia la campagna abbonamenti 2023-24 | prezzi invariati nei settori popolari

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Lagioca di anticipo e dà il via alla nuovaper la stagione-24. Ne scrive Il Messaggero. Il claim dellasottolinea il ruolo determinante dei tifosi: “Io sono la”. Neinessun aumento. “laha aperto laper la stagione/24. Il claim è “Io sono la”, per sottolineare quanto sia determinante il ruolo dei tifosi durante la stagione. Anche se i sold out consecutivi sono arrivati a quota 31 (36 mila gli abbonati), il club ha deciso di non aumentare il costo della tessera a tutti i tifosi che vorranno rinnovarla neidell’Olimpico ...

L'annata non è ancora finita, ma lagià la vendita degli abbonamenti per la stagione 2023/24. Si articolerà in diverse fasi e la prima scatterà a partire da domani alle ore 11 e fino alle 16 di giovedì 8 giugno. In questo ...

La Roma ha messo nel mirino un giovane in rampa di lancio. Il direttore generale Pinto fa sul serio: pronta la proposta.