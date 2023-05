E da qui è incominciata la' ha rivelato, proseguendo: ' Ho perso tanti amici per le dipendenze, anche mia madre, lei era un'alcolista . A un certo punto ho capito che dovevo salvarmi, ...Nella puntata di domenica 14 maggio, a Verissimo , da Silvia Toffanin è stata ospiteArgento , che ha raccontato della sua personale storia di dipendenza e poi. Verissimo,Argento: "Ora, sono 23 mesi che sono rinata" Nel talk show in onda su Canale5 ,Argento si è svelata a proposito delle difficili fasi che ha attraversato e di come il ...Da quel momento è iniziata la mia'.Argento naufraga per un giorno sull'Isola dei Famosi: quanti consigli alla sorella Fiore - guarda IL SUO NUOVO AMORE - 'È un uomo meraviglioso - ...

La rinascita di Asia Argento: «Sono sobria da quasi due anni e ho un fidanzato meraviglioso» Vanity Fair Italia

Ospite di Verissimo Asia rgento ha rivelato com'è uscita dall'alcolismo dopo aver toccato il fondo: "Bevevo anche al mattino..." ...