La protezione civile del Piemonte in Emilia Romagna per soccorrere le popolazioni alluvionate

BOLOGNA - Non pioverà nella giornata di giovedì 18 maggio in Emilia - Romagna, anche oggi devastata dal maltempo ( segui la diretta ) , ma laregionale ha emesso un'allerta rossa di 24 ore che ricalca, per zone ed estensione, le stesse valide per le giornate del 16 e 17 maggio, ovvero tutto il territorio dal Reggiano alla ...Niente Gp a Imola. Il gran premio di Emilia - Romagna, previsto questo fine settimana, non si correrà. È stato annullato. La decisione è arrivata dopo il vertice fra autorità locali,e organizzatori per decidere sul da farsi. Le decisioni sul Gp Non c'erano le misure di sicurezze sufficienti per organizzare l'evento in un territorio in piena emergenza, scosso ...Così il ministro della, Nello Musumeci. "C'è in tutta Italia una carenza di manutenzione delle aste fluviali e per affrontare il tema siccità bisogna immaginare anche nuovi invasi, ...

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, segue costantemente l’evoluzione dell’emergenza meteo che ha ...Centinaia di interventi dei vigili del fuoco in tutta la regione, cede parte di collina nel Fermano. Treni cancellati, caos in A14 nel Pesarese ...