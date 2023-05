La polveriera turca

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Erdogan non è riuscito a superare il 50% e quindi, anche se ha avuto più voti dell’avversario, dovrà andare al ballottaggio: un’umiliazione per il Sultano.Walter Rubinivia email Gentile lettore, non mi preoccuperei tanto dell’umiliazione di Erdogan: era già evidente che per la prima volta, dopo 20 anni al potere, la sua rielezione non fosse scontata. Ha ottenuto il 49% dei voti e il suo sfidante Kemal Kiliçdaroglu il 45%. Il partito di Erdogan ha già incamerato la maggioranza dei seggi in parlamento, tuttavia è impossibile prevedere cosa accadrà al ballottaggio nella sfida a due. Mi preoccuperei invece di altro. La Turchia è una grande, percorsa da odii che non sono solo politici ma si tingono di connotati religiosi (islamici contro laici) ed etnici (l’est curdo ha votato in massa per Kiliçdaroglu): su queste tensioni soffia sinistro il vento di interessi ...