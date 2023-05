La Polizia ha incontrato gli alunni del “Francesco Durante”

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Lahaglidel Liceo Classico e delle Scienze Umane “” di Frattamaggiore per parlare di sicurezza stradale Gli agenti dellaStradale di Fuorigrotta hannogli studenti del Liceo Classico e delle Scienze Umane “F.” di Frattamaggiore (Na) per discutere di sicurezza stradale in relazione ai temi del progetto “Icaro 23”. Il progetto Icaro, giunto alla 23^ edizione, è rivolto ai giovani delle scuole medie e superiori, per diffondere, attraverso programmi differenziati in base alla fascia d’età degli studenti, l’importanza del rispetto delle regole relative alla sicurezza stradale. Per l’anno in corso laStradale si è posta, a livello nazionale, l’obiettivo ...