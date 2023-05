La piccola Diana morta di stenti | i medici del carcere | “Alessia Pifferi è una bimba di 7 anni”

(Di mercoledì 17 maggio 2023), accusata di omicidio aggravato per aver lasciato morire dila figliadi quasi un anno e mezzo, ha un “gravissimo ritardo mentale”, pari al quoziente intellettivo di “unadi 7”, ha spiegatoPontenani, legale della 37enne, in base ai risultati degli ultimi accertamentisvolti neldi San Vittore e della consulenza di parte, al termine dell’udienza di mercoledì (17 maggio). La Corte d’Assise di Milano si è riservata di disporre una perizia sulle condizioni psichiche della donna all’epoca dei fatti all’esito dell’istruttoria dibattimentale. “Hanno messo una bambina in mano a una bambina”, ha aggiunto l’avvocato. Secondo l’accusa,...

Alessia Pifferi ritardo mentale: dopo la rivelazione shock dei medici, l'avvocata della donna accusa la mamma e la sorella.La piccola, un anno e mezzo, fu abbandonata in casa per una settimana. Chiesta la perizia psichiatrica: la 36enne è incapace di intendere e volere.