La nave da crociera più lussuosa del mondo nel porto di Gallipoli A bordo 210 passeggeri

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di: Secondo, straordinario, arrivo del 2023: la Scenic Eclipse II, varata ad aprile 2023 e considerata dalla “Cruise Critics” lapiùal, è approdata ieri neldicon i suoi 210e 168 unità di equipaggio. Lunga 168 metri e larga 21, il superyacht di lusso sei stelle dal design ultramoderno dispone adi 114 cabine che spaziano dai 46 ai 50 metri quadrati, tutte dotate di doppie vasche idromassaggio, docce nebulizzate vitalizzanti per la cromoterapia, balcone e maggiordomo privato. LadaScenic Eclipse II presenta uno scafo rinforzato per il ghiaccio, un eli, un mini-sottomarino; ...

Ladaha mollato gli ormeggi poco dopo le 16 di questo pomeriggio, dopo aver salutato la città con il tradizionale fischio della tromba, ed è ripartita verso la Sicilia, con ...L'azione si svolge su unada, l'Orizzonte, il cui capitano (Bocci) decide di seguire la legge dell'umanità e del mare portando in salvo i migranti sopravvissuti all'incendio e al ...A Reggio Calabria è arrivata la meravigliosada'Le Bougainville'. Più di 100 i passeggeri arrivati in riva allo Stretto, usciti in escursione a bordo di 3 pullman per una visita al museo nazionale. Laè arrivata stamattina ...

Premio Capperuccio a Serena Melani, prima comandante donna di una nave da crociera LivornoToday

Secondo, straordinario, arrivo del 2023: la Scenic Eclipse II, varata ad aprile 2023 e considerata dalla “Cruise Critics” la nave più lussuosa al mondo, è approdata ieri nel porto di Gallipoli con i s ...L’avvio dei lavori alla stazione di Monterosso, scelleratamente programmati nella settimana della festa dell’Ascensione, che riguarda molti Paesi europei storicamente affezionati alla riviera, e con ...