La mamma di Belen Rodriguez ride per la caduta in diretta a Le Iene | la reazione della showgirl – VIDEO

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Un inizio col botto… o meglio “col tonfo”, quello de Ledi ieri sera, per. Laargentina, infatti, proprio durante il suo consueto ingresso è stata vittima di un piccolo incidente di percorso. Nel salutare con un bacio Nathan Kiboba, volto fisso del programma, è inciampata cadendo e restando stesa sul... L'articolo provda Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

...è arrivato nel giorno della festa dellae, in un vero e proprio batter baleno, ha fatto il giro del web. In un momento in cui le voci di una (nuova) presunta crisi tra Stefano esi fanno ...... futura moglie di Alessandro Basciano diventata pochi giorni fadella piccola Celine Blue . ... Il tema della dismorfofobia, tra le altre cose, era stato toccato di recente anche da...i allarga la famiglia di Stefano De Martino eRodriguez. L'annuncio è arrivato nel giorno della Festa della, con un post su Instagram che ha condiviso la gioia di una dolce attesa di Adelaide De Martino, sorella del conduttore Rai. '...

Le Iene, Belen cade e il video diventa virale (grazie alla mamma) Today.it

Facendo il suo ingresso a Le Iene ieri sera Belen Rodriguez è scivolata e caduta per terra. Ecco il video In questi ultimi giorni è trapelata la notizia in base alla quale Stefano De Martino e Belen R ...La mamma di Belen Rodriguez ride per la caduta in diretta a Le Iene della figlia: la reazione della showgirl - VIDEO.