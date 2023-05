La maledizione dei numeri uno | infortunio per Arturo Coello

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Appena avvenuto il sorpasso in testa alla classifica mondiale, la coppia Agustin Tapia/deve fermarsi e rinunciare a disputare la tappa danese del World Padel Tour. Era già successo a Juan Lebron, ex numero uno, che per problemi fisici aveva dovuto dare forfait a più di un torneo nelle ultime settimane rientrando proprio a Vigo la scorsa settimana. Aveva già rinunciato a quelli di Granada e di Bruxelles. Per un problema occorso invece ad Al Galan, l’assenza si era registrata anche in Argentina i primi di marzo a La Rioja Sofferenza muscolare perNella realtà, secondo quanto dichiarato dal giocatore attraverso i suoi canali social, si tratterebbe di una sofferenza già rilevata nei tornei precedenti dovuta a sovraccarico di lavoro. Ora si è ritenuto opportuno fermare l’attività per ...

Su Italia 1 dalle 21.16 PiratiCaraibi - Ladel forziere fantasma. Per salvare Jack Sparrow, imprigionato in un limbo, i Pirati si spingeranno fino ai confini del mondo. Su Sky Cinema ...... nonostante un'area marina protetta e una sempre maggiore insistenza da partegoverni locali, ... sul suo mancato depuratore e sulla nobile bandiera blu, sembrerebbe essersi abbattuta la...L'idea40 non mi ha fatto ne paura, ne altro. Mi avevano spaventato di piu i 30. Diciamo che ho ... vita casalinga, monogamia, persino un film, come Ladella prima luna , prodotto ...

Brekalo, la 'maledizione' dei pali: ieri il 3° in maglia viola Fiorentina.it

L’idea dei 40 non mi ha fatto né paura ... monogamia, persino un film, come La maledizione della prima luna, prodotto dalla Disney... «Ho realizzato un sogno infantile, adoravo i pirati. Mi piace ...Manchester City - Real Madrid è il match di ritorno della semifinale di Champions League, con il pari per 1-1 nei primi 90 minuti.