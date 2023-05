La gestione di Okoli all’Atalanta | da pilastro a panchinaro e i numeri gli danno ragione

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Il ritorno in campo didopo 6 mesi: una continuità venuta a mancare tra minutaggio e poca credibilità in casa Atalanta La sfida contro la Salernitana ha visto spiccare in negativo il difensore dell’Atalanta Caleb: rispolverato dopo 6 mesi e messo nella mischia tra riadattamenti tecnico tattici, lacune e tanta confusione (costata poi cara). Troppo facile criticare o addirittura porre sentenze affrettate senza però analizzare quel “come” che ha caratterizzato l’annata tra i grandi del numero 5 nerazzurro, rappresentando una suapartita bene e finita per essere accantonata nonostante il potenziale presentato. 14 partite disputate, 9 da titolare, 5 da subentrato e una stabilità difensiva che faceva ben sperare. In fisicità e marcatura era uno dei migliori nonostante con la palla tra i piedi facesse fatica, e ...