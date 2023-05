(Di mercoledì 17 maggio 2023) Doveva essere il disgelo ufficiale, quello tra Italia e, dopo le dichiarazioni di Emmanuel Macron al Consiglio d’Europa di Reykjavík. E invece siamo ancora alle freddure diplomatiche che hanno caratterizzato le ultime settimane. Prima il ministro dell’Interno Darmanin, che ha liquidato il Bel Paese come “incapace” nel gestire i flussi migratori ed “estremista”. Poi, il ministro francese dei Trasporti, Clément Beaune (che rappresenta l’ala di estrema sinistra della maggioranza) che ha dato “ragione sul piano politico” al collega francese. Nuove accuse all’Italia Ieri, ci ha pensato Macron a cercare di eliminare le tensioni, affermando che Roma non può essere lasciata sola nel gestire l’emergenza immigrazione. “Con Giorgia Meloni collaboreremo”, “spero di poter cooperare con il suo governo”. Questi sono i nuovi auspici del titolare dell’Eliseo, che ha anche ...

La Francia in crisi di nervi: cosa nasconde la rabbia anti-italiana Nicola Porro

Proprio come è avvenuto a novembre, nella prima crisi diplomatica tra Roma e Parigi sui migranti ... Meloni la pensa diversamente. Distante dalla Francia di Macron, con cui non ha mai voluto avere a ...