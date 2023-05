La finalista Champions arriverà al Maradona per sfidare i Campioni d’Italia

Leggi su contropiedeazzurro

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Partita di cartello al Teatrodi Napoli, domenica alle 18 quando il Napoli Campione sfiderà lanonchédi Coppa Italia. Separate da diciassette punti Napoli e Inter si affronteranno con motivazioni diversissime. In azione gli algoritmi in questa complicatissima fase finale del campionato dove nessuna delle squadre alle spalle del Napoli potrebbe giurare di qualificarsi in. Un intreccio di cause in campo e altre di fuori campo determineranno la soluzione finale. L’Intera Napoli con pochissime tossine nelle gambe dopo la vittoria netta contro il Milan che consentirà ai nerazzurri di giocare all’ Atatürk Olympic Stadium di Istanbul la finale diLeague il prossimo 10 giugno con la vincente tra ...