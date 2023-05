La finale di Champions League sarà tra Inter e Manchester City

l Manchester City travolge il Real Madrid per 4 - 0 nel ritorno della semifinale diLeague e, dopo l'1 - 1 dell'andata in Spagna, vola in: a Istanbul, il 10 giugno, la formazione di Guardiola affronterà l'Inter. I campioni d'Inghilterra tornano nell'atto conclusivo ......dei blancos dopo l'eliminazione in semifinale della scorsa edizione e cerca la terzada ... edizione vinta poi dai rossoneri incontro la Juventus a Manchester. Simone Inzaghi , spesso ...Nel, si lascia infilare insieme a Rudiger dal passaggio di Foden e regala ad Alvarez un 4 - ... viene sostituito da Ancelotti, terminando anzitempo la sua esperienza in questaLeague. (...

Inter, è già caccia ai 20mila biglietti per Istanbul. Occhio, i voli già costano mille euro La Gazzetta dello Sport

La finale della UEFA Champions League 2022/23, vedrà affrontarsi il Manchester City di Pep Guardiola e l’Inter di Simone Inzaghi. Ieri a qualificarsi sono stati proprio i nerazzurri grazie alle due ...Di Daniele Dallera L’Inter si affretti a rinnovare il contratto a Simone Inzaghi, il Milan non si faccia venire pazze idee pensando di… Leggi ...