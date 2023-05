“La famiglia si allarga” Il matrimonio in gran segreto e presto di nuovo genitori | la coppia vip aspetta un maschietto

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Ilinpochi giorni fa in attesa del figlio numero due. Lavip si è sposata con una cerimonia sobria, riservata e per niente pubblicizzata a cui hanno partecipato pochi invitati. Il sì in Comune, a Milano, e dalla foto condivisa dal gruppo di tifosi, con outfit casual, almeno per lui che ha indossato sneakers, pantaloni e giacca scura su una t-shirt bianca. Bianca come il completo della sua sposa e il bouquet. La proposta di nozze era arrivata a febbraio scorso e in quel caso i neo marito e moglie l’avevano condivisa con i fan con un video pubblicato sui social. Cena romantica con tanto di petali rossi e un musicista. Poi lui si è inginocchiato per farle la proposta con tanto di anello. “Il tuo sì custodito per tutta la vita nel mio cuore. Per sempre dalla tua mano, ti amo”, le parole ...