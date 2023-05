La Dosio | pasionaria No Tav sconfitta in casa in Val di Susa | il centrodestra vince nel cuore dell’antagonismo

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Ladei No Tav, Nicolettaina Bussoleno, in Val di: due volte. Prima dalla competitor diAntonella Zoggia, consigliera comunale di minoranza uscente con la sua lista civica Obiettivo Bussoleno, incoronata neo sindaco con un nettissimo 51,22% dei voti validi che ha sbaragliato la concorrenza. Poi, in seconda battuta, nel derby elettorale con la sua avversaria interna più accreditata, Anna Allasio, sindaca per due mandati. Ma che, a sua volta, nella corsa alle urne si è fermata al 36%. Un risultato che la cronaca delle amministrative segnala con l’evidenziatore: la combattiva rivoluzionaria della crociata No Tav si è dovuta arrendere al 13,05% della sua Unione Popolare. Costretta ad accontentarsi dell’ultimo gradino del podio, il terzo, ...