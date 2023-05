La Cina è un problema anche per l’Italia. Parla il dissidente Samuel Chu

Leggi su formiche

(Di mercoledì 17 maggio 2023) PerChu, viaggiare tra le città di Paesi comeè un modo per continuare non solo a raccontare la sua storia, madire di unche si chiama “”. Chu ha una pagina Wikipedia ricca di impegni nel mondo dell’emancipazione dei diritti pro-democrazia, è un attivista di origine hongkonghese basato negli Stati Uniti e per il suo coinvolgimento in temi poco graditi al Partito comunista cinese, e per i suoi contatti internazionali, è ricercato dalla Repubblica popolare. Contro di lui, due anni fa, scattò la mannaia della legge per la sicurezza nazionale con cui Pechino obliterava definitivamente il concetto di “Un Paese, due sistemi” su cui si basava l’handover con cui Londra affidava il futuro della città-Stato alla. Chu, 42 anni, è ...