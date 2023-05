La bibbia più antica di sempre all' asta | incasso da capogiro | a chi andrà

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 17 maggio 2023) La piùebraica quasi completa, nota come Codex Sassoon, risalente a circa 1.100 anni fa (è datata alla fine del IX o all'inizio del X secolo), è stata venduta, questa sera, all'da Sotheby's a New York per 38.126.000 dollari (35.170.000 euro). Il prezioso manoscritto è stato messo in vendita dal finanziere e collezionista svizzero Jacob (Jacqui) Safra, erede di una fortuna bancaria siriano-libanese-svizzera, di cui era proprietario dal 1989. Il manoscritto è stato acquistato all', dopo una gara di offerte al rialzo durata poco meno di dieci minuti, da Alfred Moses, un avvocato che lavora presso lo studio Covington & Burling e che in precedenza è stato ambasciatore degli Stati Uniti in Romania durante l'amministrazione del presidente Bill Clinton. Moses, riferisce Adnkronos, donerà il Codex ...