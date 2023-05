La BB14 riparte con ambizione | “Vogliamo riportare Bergamo dove merita”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 17 maggio 2023). “LaBasket 2014 è al lavoro tutti i giorni per costruire il futuro e sicuramente proseguirà nell’attività sportiva”. Il presidente Enzo Galluzzo mette subito le cose in chiaro: dopo un periodo di difficoltà e dubbi, il numero uno della prima squadra di pallacanestro professionistica cittadina parte da una certezza. Pur navigando tra le tante complicazioni di natura tecnica e finanziaria ereditate dalle gestioni precedenti, i gialloneri l’anno prossimo saranno regolarmente in campo all’Italcementi. In Serie B interregionale, dopo la riorganizzazione delle categorie che entrerà in vigore a partire da luglio. La corsa salvezza nel finale di stagione non ha dato i risultati sperati: laha concluso al terzultimo posto nel girone B di Serie B (terza serie), mancando gli spareggi per mantenere la categoria. “Nessuno è ...