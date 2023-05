Kulusevski torna e riparte | la Juve lo scambia alla pari

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Ladi Massimiliano Allegri ha vissuto una stagione abbastanza altalenante. La società è alle prese con diversi problemi In casantus quella odierna non è stata sicuramente l’annata che… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Una carrellata proveniente dalla Premier League, che vede coinvolto pure, che non verrà ... Si proceda con ordine: il centrocampista italianoalla Juventus per restare... ma c'è un ma: ...Lazio, Sarri sorride: Vecinoin gruppo. Immobile: 'Ecco perché siamo stanchi...' LA VITTIMA ... Forse non è un caso che il club biancoceleste stia pensando a nomi di grido (occhio a...Dejan- calciomercato.itMa la vera novità è stata lanciata oggi da 'Il Messaggero' che ha spiegato come nell'operazione potrebbe essere inserito Dejan. Di ritorno dal Tottenham, ...

Dejan Kulusevski torna alla Juventus La situazione con il Tottenham 90min

E il mercato Piace molto Berardi, ma attenzione anche a Kulusevski. A centrocampo molto dipenderà ovviamente dalla possibile uscita di Milinkovic. Intanto torna in bilico anche il futuro di Pedro: la ...Primo della lista, Adrien Rabiot: il centrocampista francese ha bisogno di garanzie tecniche e un progetto ambizioso, mamma Véronique ha già registrato le prime offerte in arrivo dalla Premier (torna ...