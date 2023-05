Kulusevski | occhio al futuro | possibili novità clamorose

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Ildipotrebbe cambiare da un momento all’altro; ecco dove potrebbe giocare l’esterno svedese nella prossima stagione.(Ansafoto)La Juventus, in estate, rischia di dover fare i conti con una serie di ritorni non previsti; si tratta di diversi giocatori che, molto probabilmente, non verranno riscattati dai loro club. Tra questi troviamo, anche,; l’esterno svedese, in prestito al Tottenham, ha una situazione piuttosto chiara. L’esperienza del classe 2000 non è stata poi così negativa ma la mancata qualificazione alla prossima Champions League rende difficile la sua permanenza in maglia Spurs. E’ molto difficile anche che il giocatore resti alla Juventus dove ha fatto abbastanza fatica ad esprimere le sue qualità; serve una soluzione e questa potrebbe arrivare dal mercato. Secondo ...

Forse non è un caso che il club biancoceleste stia pensando a nomi di grido (offerto dalla Juve per Milinkovic) anche sull'esterno. Pedro compirà 36 anni a luglio, in questa ...... ai microfoni di TuttoMercatoWeb parla del percorso intrapreso da Dejan. L'attuale ... Sin da subito ha catturato l'per la forza, la determinazione e la voglia che aveva di arrivare. ...Il Tottenham è nell'del ciclone dopo l'ultimo show in conferenza stampa di Antonio Conte . Il futuro del tecnico è sempre più lontano da quello degli Spurs, mentre Dejanha spiegato a Sky la posizione ...

Lazio, su Pedro c'è il Valencia. Il Messaggero: "Occhio a Kulusevski e Berardi" TUTTO mercato WEB

L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione prestiti in casa Juventus. Sono ben 150 i milioni in ballo dai giocatori attualmente ceduti a titolo temporaneo, cifra che la J ...Il calciomercato entra già nel vivo, malgrado manchi ancora una manciata di mesi per l'apertura della sessione estiva.