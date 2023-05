Kim | l’entourage | «Non è vero che abbiamo chiuso con il Manchester United»

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Il difensore del Napoli Kim Min-Jae è sicuramente un nome caldo di mercato. Negli ultimi giorni si era parlato del, disposto ad arrivare al coreano attraverso la clausola di 60 milioni di euro. Tuttavia, lo Star News Korea riporta le dichiarazioni deldel calciatore: «Non èche è chiusa col, Kim è concentrato sul finale di stagione e poi non si sa ancora le squadre inglesi che andranno in Champions. Per il futuro non c’è fretta. Loè interessato a lui da quando era in Cina, masempre e solo chiacchierato. Ripeto: non ci sono contatti e poi a giugno Kim si deve arruolare». L'articolo ilNapolista.

