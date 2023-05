Kim Jong-Un ispeziona con la figlia il primo satellite spia della Corea del Nord “Utilizzerà tecnologia vietata”

(Di mercoledì 17 maggio 2023) È arrivato accompagnato dalla, Ju Ae, che dovrebbe avere tra i 10 e i 12 anni e che spesso lo accompagna nelle visite ufficiali. Il leaderno Kim-Un hato le strutture militari dove si trova ildel paese, e ha approvato la fase successiva del progetto, dicendo che è “pronto” per essere messo in orbita. Il lancio, che secondo alcuni analisti potrebbe essere nelle prossime settimane, utilizzerebbe lamissilistica a lungo raggiodalle precedenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. La visita di Kim – annunciata dall’agenzia statalena, Kcna – lascerebbe pensare che il lancio sia vicino. ...

Il leader nordcoreano- un ha ispezionato le strutture militari dove si trova il primo satellite spia del Paese, e ha approvato la fase successiva del progetto, affermando che è "pronto" per essere messo in orbita.Il leader nordcoreanoUn ha visitato le strutture militari che ospitano il primo satellite spia del Paese, approvando la fase successiva del progetto e dichiarando che è pronto per essere lanciato in orbita. L'...Dream - Un film di Byeong - Heon Lee. Un allenoatore speciale. Con Seo Joon Park, Ji - eun Lee,- soo, Chang - Seok Ko, Daniel Joey Albright. Sportivo, Corea del sud, ...

Corea del Nord, Kim Jong-un ispeziona il primo satellite spia di ricognizione militare RaiNews

Per il leader si tratta di uno strumento essenziale per "garantire la sicurezza nel Paese", minacciata dalle "manovre di confronto" di ...Pronto il primo satellite spia della Corea del Nord: il sopralluogo di Kim Jong-un insieme alla figlia per visionare l'apparecchio ...