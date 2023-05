“Kamada non ha firmato con nessuno | al Napoli può fare molto bene”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Il giornalista Giorgio Dusi rivela chenon haconed alpuòGiorgio Dusi dà nuovi aggiornamenti alle voci che riguardano. Ai microfoni di Radio Crc, il giornalista esprime la sua opinione sull’atleta ricercato daldi Aurelio De Laurentiis per la prossima estate di mercato: “non haancora con nessuna squadra. Si è parlatodi Borussia Dortmund, ma lì tutto dipende da come finirà il campionato. Se vincerà, avrà la forza economica diacquisti.non rinnoverà, ma ha un curriculum di tutto rispetto i numeri parlano per lui: nella seconda parte dell’anno ha segnato ...