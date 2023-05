Kaarija | il cantante finlandese pazzo di Damiano dei Maneskin | “Bello e sensuale”

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Nonostante Loreen sia la vincitrice dell’Eurovision Song Contest 2023, la vera rivelazione di quest’anno ècon la sua Cha Cha Cha. Il rapperè stato l’artista più apprezzato dal pubblico europeo, che gli ha dato ben 376 punti con il televoto. Il 29enne in una recente intervista ha rivelato quali sono i suoi 5 brani preferiti di tutte le edizioni dell’Eurovision Song Contest. Al secondo postoha messo icon Zitti e Buoni e ha aggiunto cheè ‘’. Che dire, il ragazzo è un buongustaio. “Al quinto posto metto i Lordi, sono della Finlandia come me. Poi adoro i loro costumi folli da mostri e mi piacciono molto. l quarto posto metto Loreen con Euphoria. Questa è una bellissima canzone e tutti la amano. Al terzo posto ...

Ma una volta terminata ufficialmente questa edizione e chiusi i battenti, mentre si comincia già a pensare al prossimo anno in Svezia, sui social ilfinlandese, che si è piazzato al ...La spiegazione della(originaria del Canada): "Non era un gesto negativo, ma un gesto di disappunto che usiamo tra amici. Non ho pensato che qui in Europa potesse essere considerato negativo"...Una vittoria ampiamente annunciata quella della Svezia alla 67/a edizione dell'Eurovision Song Contest. Come annunciato è stato il testa a testa con la Finlandia che ha sbancato al televoto, arrivando ...

Kaarija, il cantante finlandese pazzo di Damiano dei Maneskin: "Bello!" Biccy

Vari media si sono tuffati a capofitto nella possibile sit-com a colpi di tweet e stories instagram. Presto svelato l'arcano.Käärijä, cantante finlandese, è letteralmente impazzito per Manco Mengoni e ha chiesto sui social se è single.