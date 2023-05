(Di mercoledì 17 maggio 2023) Sonodi Massimiliano Allegri in vista della sfida di domani in casa del, valevole per la semifinale di ritorno di Europa League. Di seguito l’elenco completo: 1 Szczesny, 3 Bremer, 5 Locatelli, 6 Danilo, 7 Chiesa, 9 Vlahovic, 11 Cuadrado, 12 Alex Sandro, 14 Milik, 15 Gatti, 17 Kostic, 18 Kean, 20 Miretti, 22 Di María, 23 Pinsoglio, 24 Rugani, 25 Rabiot, 32 Paredes, 36 Perin, 42 Barbieri, 43 Iling-Junior, 44 Fagioli. SportFace.

Massimiliano Allegri (LaPresse) - calciomercato.itSonoi calciatori convocati da Massimiliano Allegri per la sfida in programma domani sera al Ramón Sánchez Pizjuán dove laproverà ...I suoi 71 punti sono il frutto dipartite vinte, cinque pareggiate e sette perse, settanta ...e streaming 12.00 Roma - Cagliari (Campionato Primavera) - SPORTITALIA 14.00 Frosinone -(...Il francese esce al minuto numero. Stagione finita. Labatte la Cremonese mantenendo l'Inter a tre punti. • La Roma, con una formazione baby, non va oltre il pareggio contro il ...

Juventus, ventidue convocati contro il Siviglia: Pogba di nuovo out SPORTFACE.IT

Wenger ha svelato che avrebbe rifiutato la Juventus per rimanere all'Arsenal: l'allenatore avrebbe fatto lo stesso anche altre destinazioni ...Pogba, per il francese della Juventus non si vede la luce in fondo al tunnel. Si fa male un'altra volta, durante Juventus-Cremonese ...