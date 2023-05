Laè partita con destinazione Siviglia dove, domani sera, giocherà il ritorno delle semifinali ... Ecco l'elenco dei convocati: Portieri:, Pinsoglio, Perin. Difensori: Bremer, Danilo, ..., i convocati di Allegri per la sfida di SivigliaVentidue calciatori partiranno alla volta ... Questo l'elenco dei convocati:Portieri:, Pinsoglio, Perin. Difensori: Bremer, Danilo, Alex ...Commenta per primoin partenza per Siviglia , dove domani (a partire dalle 21) affronterà la squadra allenata ... PORTIERI:, Perin, Pinsoglio DIFENSORI: Bremer, Danilo, Alex Sandro, ...

Juventus, Szczesny: “Volevo essere attaccante, poi mi misero in porta e…” ItaSportPress

Il tecnico della Juventus ha convocato 22 giocatori per la semifinale di ritorno di Europa League contro il Siviglia. Out Pogba, Soulé, Bonucci ...Sono ventidue i convocati di Massimiliano Allegri in vista della sfida di domani in casa del Siviglia, valevole per la semifinale di ritorno di Europa League. Di seguito l’elenco completo: 1 Szczesny, ...