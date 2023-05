Juventus | per la prossima stagione c’è il rinnovo di Alex Sandro

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Lasi prepara a quest’ultimo intenso e decisivo mese dellacon una certezza per il futuro: ildi una delle sue colonne,. Per lui scatta il prolungamento automatico del contratto fino a giugno del 2024. Automatico, dunque, perché non arriva da una scelta ponderata e consensualmente maturata tra le parti, bensì è frutto del raggiungimento di alcuni obiettivi. Nella sfida di andata di Europa League contro il Siviglia, infatti, il brasiliano ha raggiunto la quota delle 36 presenze stagionali. Esattamente il requisito necessario e sufficiente per ottenere l’estensione del suo rapporto con i bianconeri. È a tutti gli effetti una notizia importante per la Vecchia Signora, considerando che parliamo di un autentico pretoriano, che gode ancora della fiducia di Allegri. ...