Juventus | Bonucci | “Spero di esser stato un idolo…”

L'ex portiere dellaGigi Buffon in un'intervista a Sky ha esaltato il lavoro di Massimiliano Allegri in una ...ha annunciato il ritiro tra un anno: "Se Leo ha optato per questa ...Buffon sul ritiro diOltre al tecnico, l'ex numero 1 bianconero ha commentato la notizia del ritiro dal calcio al termine della prossima stagione di compagno di avventure con lae in ...TORINO - " A Siviglia per conquistare la finale di Europa League! Con un chiarissimo obiettivo in mente, laparte la Spagna, dove è attesa dalla semifinale di ritorno (si riparte dall'1 - 1 dell'andata). Fischio d'inizio del match, al Ramón Sánchez - Pizjuán, alle 21:00 di giovedì 18 maggio 2023 ". ...Leonardo Bonucci ha deciso, al termine del contratto con la Juventus nel 2024, si ritirerà dal calcio giocato. Ad affermarlo è lo stesso difensore e capitano bianconero, il quale si è espresso ai ...L'ex portiere bianconero ha fatto il punto sulla stagione della Vecchia Signora con un importante elogio per il tecnico: ecco cosa ha detto ...