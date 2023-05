L'ex Parma si trasferì allaproprio con la prospettiva di lavorare con Sarri, salvo poi ... Servirà poi un rinforzo anche in mediana, con, del Bologna, che stuzzica parecchio.vedi anche Europa e Conference League: ok Roma, pari, perde la Fiorentina La cronaca di ... Skorupski, De Silvestri (24' st Lykogiannis), Bonifazi, Sosa, Cambiaso, Dominguez,, Ferguson (...... davanti al proprio pubblico però hanno fermato sia lache il Milan. Lunedì scorso non sono ... Non è escluso un ritorno al 4 - 3 - 3, con Moro e Dominguez mezz'ali ein regia. Intanto ha ...

Juve, Schouten strega Allegri: la risposta del Bologna Calciomercato.com

La Juventus per il serbo potrebbe inserire anche Dejan Kulusevski nella trattativa e tentare i biancocelesti. Il tecnico non ha mai dimenticato Torreira, è stato offerto Clasie ed è spuntato pure ...La Lazio è pronta a trattare con la Juventus per uno scambio che potrebbe accontentare le richieste di Maurizio Sarri ...