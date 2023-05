Juve | i convocati per il Siviglia | quattro assenze

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Massimiliano Allegri, allenatore dellantus, ha diramato la lista dei giocatoriper il match contro ilMassimiliano Allegri, allenatore dellantus, ha diramato la lista dei giocatoriper il match contro il. Assenti gli infortunati Pogba, Bonucci e De Sciglio, oltre a Soulè convocato per il Mondiale Under 20. Ecco l’elenco completo. Portieri – Szczesny, Pinsoglio, Perin.Difensori – Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Rugani, Barbieri.Centrocampisti – Locatelli, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli.Attaccanti – Chiesa, Vlahovic, Milik, Kean, Di Maria, Iling-Junior.

Questa la lista completa deidiramata da Massimiliano Allegri: PORTIERI: Szczesny, Perin, Pinsoglio DIFENSORI: Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Rugani, Barbieri CENTROCAMPISTI: Locatelli,...Siviglia - Juventus, ecco la lista deidiramata da Max Allegri in vista del ritorno di Europa League contro gli andalusi. Il gong è sempre più vicino. Quasi tutto pronto per la sfida tra Siviglia e Juventu s, gara dal peso ...... dall'exRuben Olivera al campione di ciclismo 'El Diablo' Claudio Chiappucci , da ... giusto per citare alcuni dei ''. Ma chi è la piccola grande Grace Nasce proprio a Sassari il ...

Juve Next Gen, speciale Nazionali: otto bianconeri convocati Tuttosport

La Juventus si prepara alla sfida col Siviglia: quattro assenti per Allegri prima della partenza per la Spagna ...Tempo di vigilia per la Juventus, attesa nella giornata di domani ... l’1-1 archiviato nella gara di andata all’Allianz Stadium di Torino. Nella lista dei convocati diramata dal tecnico bianconero ...