Juve | Allegri scherza | 'Ho fatto un regalo ai miei giocatori | ecco quale'

Massimiliano, allenatore della Juventus, ha diramato la lista dei giocatori convocati per il match contro il Siviglia Massimiliano, allenatore della Juventus, ha diramato la lista dei giocatori convocati per il match contro il Siviglia. Assenti gli infortunati Pogba, Bonucci e De Sciglio, oltre a Soulè convocato per il ...Questa la lista completa dei convocati diramata da Massimiliano: PORTIERI: Szczesny, Perin, Pinsoglio DIFENSORI: Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Rugani, Barbieri CENTROCAMPISTI: Locatelli,...Le parole di Marco Marchionni, ex centrocampista della Juventus, in vista della semifinale di Europa League Marco Marchionni, ex centrocampista della, ha parlato in esclusiva a Juventusnew24.com in vista della semifinale di Europa League contro il Siviglia. PAROLE - "Credo che entrambe le squadre hanno la potenzialità per passare il turno e ...

