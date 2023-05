Juve | Allegri conta gli assenti col Siviglia | ecco chi non ci sarà

La Juventus sta ultimando la preparazione al match di domani con il Siviglia . C'è grande concentrazione tra i bianconeri, conche prima della seduta di rifinitura ha tenuto la squadra a rapporto per sottolineare l'importanza della sfida che mette in palio l'accesso alla finalissima di Europa League.Juventus,e le varianti per Siviglia C'è grande curiosità per capire chi scenderà in campo come titolare e la sensazione è che Il tecnico si affiderà al collaudato 3 - 5 - 1 - 1. Due al ...Ultimo allenamento della Juventus in città prima della partenza per Siviglia. Massimilianosta dirigendo la seduta di rifinitura alla vigilia della semifinale di ritorno di Europa League: domani in Spagna si riprenderà dall'1 - 1 dell'andata, chi vince passa alla finalissima di ...

Siviglia-Juve, Allegri, la probabile formazione: tutti sulle spine, il motivo Tuttosport

Adesso tutti vogliono stare al nostro posto, è un momento di grande felicità ed emozione". Sulla Juventus: "Io ho giocato diverse gare contro la Juventus, il loro allenatore ha le idee chiare. Loro in ...Grande attesa in casa Juve. I bianconeri stanno preparando la partita più importante ... Il difensore, schierato titolare da Allegri nella partita d’andata, è stato costretto a lasciare il campo per ...