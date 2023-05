Johnny Depp recita in francese e sorprende nei panni di Luigi XV nella brutta operetta sfarzosa che ha aperto il Festival di Cannes

... da Uma Thurman a Elle Fanning: le star sul primo red carpet LE IMMAGINI Fotogallery - Cannes 76, bagno di folla perLE IMMAGINI Fotogallery - Cannes 76, Michael Douglas sul red carpet ...Helen Mirren ha fatto la sua apparizione sul red carpet del Festival di Cannes 2023 per il controverso film diJeanne du Barry con un look spettacolare - abito e capelli blu - e con in mano un ventaglio pieghevole in bambù con sopra la scritta #worthIt (ne vale la pena). E proprio il ventaglio ha ...... regina dell'eleganza francese, Michael Douglas con la moglie Catherine Zeta - Jones stupenda che ha ritirato la Palma d'oro d'onore, un ritrovaosannato dal pubblico e poi lei, la ...

L’attrice e modella Lily-Rose Depp (23 anni), figlia dell’attore Johnny Depp e della cantante e attrice francese Vanessa Paradis, ha ufficializzato la sua relazione con la rapper 070 Shake (25 anni), ...Johnny Depp si è ripreso la scena a Cannes, dove ha sfilato sul red carpet nella serata d'apertura, con un ruolo regale: interpreta Luigi XV in Jeanne Du Barry di Maiwenn. Il ...