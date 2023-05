Johnny Depp | la rivincita | firmato un contratto milionario con Dior

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Life&People.it Dopo essere stato fuori per anni dallo star system, uno dei divi moderni più amati della storia del cinema è finalmente tornato sulla scena cercando di capitalizzare il più possibile la sua assenza. Proprio così: poche ore prima di arrivare al Festival di Cannes siglato untra la maison. Si tratta dell’accordo più redditizio di sempre per una star del cinema, grazie ad una cifra monstre che si aggirerebbe secondo le indiscrezioni intorno ai 20 milioni di euro.ritorna a collaborare con la Maison francese Pernon si tratta né di una novità assoluta, né tanto meno di un ritorno, bensì di un rinnovo a tutti gli effetti. La casa francese ha ingaggiato l’attore già nel 2015, rimanendogli accanto anche ...

Con la premiere di Jeanne du Barry , dramma storico con, si è aperta la 76esima edizione del Festival di Cannes, una delle vetrine del miglior cinema al mondo che vedrà le più grandi star del grande schermo calcare il celebre tappeto rosso ...: "La gente crede a ciò che vuole, ma la verità è la verità". L'attore in conferenza a Cannes 2023 non si nasconde dietro i no comment e risponde a chi lo critica "Durante gli applausi ero ...A chi le chiede un commento sue il film d'apertura della kermesse, Jeanne du Barry , si limita a dire che non sa se lo vedrà e cosa avrà da dire a riguardo. Intanto, da domani la 33enne ...

Cannes 2023, Michael Douglas riceve la Palma d'oro onoraria. Con lui la figlia Carys, al debutto in Croisette, e Catherine Zeta-Jones: il bacio sulle scale ...La 47enne Maïwenn ha una storia davvero lunga alle spalle. Attrice, regista e sceneggiatrice francese, la recitazione fin dalla più tenera età, la relazione con Luc Besson e i primi passi come regista ...