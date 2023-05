Johnny Depp | la rivincita | firmato un contratto milionario con Dior

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Life&People.it Dopo essere stato fuori per anni dallo star system, uno dei divi moderni più amati della storia del cinema è finalmente tornato sulla scena cercando di capitalizzare il più possibile la sua assenza. Proprio così: poche ore prima di arrivare al Festival di Cannes siglato untra la maison. Si tratta dell’accordo più redditizio di sempre per una star del cinema, grazie ad una cifra monstre che si aggirerebbe secondo le indiscrezioni intorno ai 20 milioni di euro.ritorna a collaborare con la Maison francese Pernon si tratta né di una novità assoluta, né tanto meno di un ritorno, bensì di un rinnovo a tutti gli effetti. La casa francese ha ingaggiato l’attore già nel 2015, rimanendogli accanto anche ...

Anche quest'anno sono tanti gli ospiti arrivati e in arrivo, daa Harrison Ford, da Leonardo Di Caprio a Natalie Portman e . E tante anche le aspettative in fatto di beauty look . - - > ...... mentre il direttore del Festival, Thierry Frémaux , ha minimizzato i timori per Jeanne du Barry , il film di apertura del festival interpretato da. Cos'altro potrebbe riservare il 2023 ...Cannes 2023, le pagelle ai look sul red carpet - Lo speciale I film in programma e gli ospiti di oggie Maïwenn, le star belle e dannate La madrina - La giuria - I film in concorso Gli ...

A 26 anni di distanza dalla sua opera prima Il coraggioso (The Brave) Johnny Depp dirigerà a Budapest da settembre in poi un biopic incentrato sulla figura di Amedeo Modigliani che avrà come protagoni ...Un’altra Cannes, un altro scandalo! L’edizione di quest’anno del Festival di Cannes ha già avuto la sua dose di polemiche, ma del resto è quello che ci si aspetta dall’evento che ci ha regalato il div ...