Johnny Depp e la regista del suo nuovo film affrontano e generano polemiche a Cannes

(Di mercoledì 17 maggio 2023)non appare in undal giugno 2022, quando il verdetto della sua controversa causa per diffamazione contro l'ex compagna Amber Heard ha fatto sì che molti lo considerassero il vincitore della loro aspra battaglia. Ma era solo questione di tempo prima che tornasse sul grande schermo e riaccendesse la polemica che sembra seguire lui e la Heard ogni volta che fanno qualcosa. Ebbene, l'ultimo progetto dell'attore 59enne si è rivelato un vero e proprio parafulmine all'uscita del Festival diè il protagonista di Jeanne du Barry di Maïwenn Le Besco, un biopic sull'amante del re di Francia Luigi XV a metà del 1700, che debutta fuori concorso al festival. Lae attrice, nota semplicemente come Maïwenn, ha scritturatonel 2019. Secondo il ...

... regina dell'eleganza francese, Michael Douglas con la moglie Catherine Zeta - Jones stupenda che ha ritirato la Palma d'oro d'onore, un ritrovaosannato dal pubblico e poi lei, la ...Cannes 2023, l'apertura del festival segna il ritorno al cinema di. Tutti gli occhi della Croisette puntati sul divo protagonista del film Jeanne du Barry. Applausi anche per Michael Douglas a cui è stata consegnata la Palma d'Oro alla ...In giuria a Cannes è ancora più diplomatica , non si sbilancia sul genere di cinema che vorrebbe premiare e non commenta l'uraganoche si è abbattuto sulla Croisette nel film d'apertura ...

Un giudizio troppo severo verso questo film dedicato alla famosa preferita di Luigi XV, interpretato dalla stessa regista Maïwenn e con il valore aggiunto di un Johnny Depp che torna per la prima ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...